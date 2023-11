Na državnem prvenstvu v krosu med člani dvojna celjska zmaga

Člana Atletskega društva Kladivar iz Celja Vid Botolin in Jan Kokalj sta poskrbela za dvojno celjsko zmago na državnem prvenstvu v krosu med člani. Z dolgim krosom na 8.000 v Murski Soboti je najhitreje opravil Botolin, ki je tekel 26:04,9. To je bilo slabih 13 sekund hitreje od klubskega kolega.

Vsak v svoji starostni kategoriji so zmagali še trije celjski upi. Med pionirji U12 je bil najhitrejši Lovro Obrez, med pionirkami U14 Brina Vogrin Cingesar, med mlajšimi mladinkami pa Tia Tanja Živko. (Jure Mernik)

Foto AZS