Na državnem prvenstvu tekmovalo kar 44 jadralnih letal

Na celjskem letališču so v organizaciji Aerokluba letalske šole Celje in pod okriljem Letalske zveze Slovenija odvijalo 29. državno prvenstvo Slovenije. Tekmovali so v dveh kategorijah v klubskem in odprtem razredu za naslov državnega prvaka in za mednarodni pokal Celje Cup.

Skupaj je tekmovalo 44 jadralnih letal (od tega 5 dvosedežnih), 49 pilotov pa je prišlo iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Belgije, Litve in Avstralije. Skupno so leteli pet tekmovalnih dni in se tako uspešno spopadli s petimi jadralnimi nalogami, pri čemer so zahtevne vremenske okoliščine in iznajdljivost pri branju orografskih lokalnih značilnosti močno krojile razplet prvenstva. Najvišja dosežena povprečna hitrost na nalogi je bila 126,5 kilometrov na uro. Najmlajši dnevni zmagovalec v klubskem razredu je bil še ne 20-letni Bernard Dobre.

Rezultati:

Zmagovalci mednarodnega odprtega prvenstva Celje Cup 2020 v odprtem razredu so:

Gintas Zube (Litva) Pierre de Broqueville (Belgija) Sebastjan Ramšak (Slovenija, Aeroklub Celje)

Zmagovalci mednarodnega odprtega prvenstva Celje Cup 2020 v klubskem razredu so:

Jože Verdev (Šaleški aeroklub) Aleš Kolar (AK ALC Lesce) Boris Žorž (AK ALC Lesce)

Zmagovalci XXIX. državnega prvenstva Slovenije v odprtem razredu so:

Sebastjan Ramšak (AK Celje) Boštjan Pristavec (AK ALC Lesce) Uroš Krašovic (AK Celje)

Zmagovalci XXIX. državnega prvenstva Slovenije v klubskem razredu so: