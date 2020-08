Na celjski stolnici obnavljajo streho

Streha na celjski stolnici, cerkvi sv. Danijela, je kljub vsakoletnemu popravilu že bila potrebna celotne prenove. »Nazadnje je bila obnovljena okoli leta 1965, torej pred približno 55 leti. Sedaj pa je resnično dotrajana, tako da smo morali pristopiti k celotni obnovi,« je pojasnil celjski opat Marjan Jezernik. Streha je precej velika, saj meri okoli 1.200 m2, in je po svoji obliki precej razgibana in zapletena, zato bodo tudi stroški obnove kar visoki. Po predračunih predvidevajo, da bodo vsa dela obnove stala preko 200.000 evrov. Po pogodbi z izvajalcem del, RR gradnje, morajo biti vsa dela zaključena najkasneje sredi meseca novembra.

Bogoslužje poteka nemoteno

Kot še dodaja Jezernik, bo bogoslužje v stolnici v času obnove potekalo nemoteno, razen da bo med tednom včasih (glede na naravo dela) vhod v stolnico le pri stranskem vhodu. »Ob tem bi rad poudaril, da smo se za obnovo strehe prijavili na razpis Mestne občine Celje, ki ga ta vsako leto razpiše za obnovo sakralne dediščine (vsota celotnega razpisa je 50.000 evrov), vendar do sedaj še nismo prejeli nobenega odgovora,« pove celjski opat.

Zbirajo prostovoljne prispevke

Sredstva za obnovo zbirajo predvsem s prostovoljnimi darovi vernikov, ki jih lahko darujejo pri običajnih darovanjih ob nedeljah in praznikih v cerkvi. Lahko pa svoje darove prinesejo tudi osebno ali pa nakažejo na transakcijski račun župnije s pripisom ‘Za obnovo strehe’. Ta je objavljen na njihovi spletni strani. Za vsak dar bodo iskreno hvaležni.

Več in podrobneje preberite v aktualni številki mestnega časopisa Celjan.