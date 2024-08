Na celjski Špici jutri nov spektakel

Kajakaši na divjih vodah Kajak kanu kluba Nivo Celje so na moštvenih tekmah v slalomu v zadnjih letih v Sloveniji najboljši. So trikratni zaporedni državni prvaki, četrti zaporedni naslov pa bodo jutri lovili na domači Špici. Kajakaška zveza Slovenije vsakih nekaj let Celjanom zaupa izvedbo članskega državnega prvenstva, čeprav proga za takšen nivo (še) ni ustrezna. Predsednik Kajak-kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda še vedno verjame, da bodo enkrat tudi to progo zgradili in dobili ‘pravo’ divjo vodo. Za letos pa so naredili nov organizacijski korak naprej, saj bodo v sklopu državnega prvenstva izpeljali večjo mednarodno tekmo. Nastopilo naj bi kar približno 200 kajakašev in kanuistov iz desetih držav, prišli bodo tudi slovenski olimpijci. Spektakel bo možno spremljati na TV, končal pa se bo s koncertom Andreja Šifrerja z bendom. (Jure Mernik)