Na Celjski koči smuka v polnem zagonu

Smučišče Celjska Koča so začeli zasneževati v drugi polovici decembra, saj so nizke temperature že omogočale izdelavo kompaktnega snega. Pred dnevi so tako odprli celotno progo Celjska Koča I.

Vreme v lanski sezoni žičničarjem na Celjski koči ni bilo najbolj naklonjeno predvsem v prvi polovici januarja ter manjši čas v mesecu februarju. Kljub temu so smučanje omogočili skozi celotno zimsko sezono, določen čas v zmanjšanjem obsegu, a so s tem kar so imeli na voljo zadovoljni. Priznavajo pa, da bi v primeru ugodnih vremenskih razmer bila sezona veliko boljša.

Imajo pa letos na testiranju nov top, ki lahko sneg izdeluje tudi pri višjih temperaturah.