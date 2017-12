Nekatera smučišča na Celjskem so že zakorakala v novo sezono. Tudi na Celjski koči, kjer so se prvi smučarji po eni od prog podali pretekli vikend. So pa letos z aktivnostmi za pripravo prog začeli nekoliko prej kot lani. Za dnevno vozovnico bodo smučarji odšteli 16 evrov.

Lanska smučarska sezona je trajala 73 dni, prepeljali pa so več kot 8000 smučarjev. Kakšne so cene dnevnih vozovnic na širšem Celjskem, preberite v današnjem Celjanu.