Na celjski klopi ostaja ljubljanski strateg

Dušan Kosić bo trener članske ekipe pri Nogometnem klubu Celje vsaj do leta 2022. Do takrat je namreč podaljšal pogodbo z vodstvom kluba. Ljubljanski strateg je na klopi ekipe iz knežjega mesta od leta 2017, v zadnji sezoni pa so Celjani državno prvenstvo končali na petem mestu in za las zgrešili uvrstitev v kvalifikacije za Evropsko ligo. Kosić je kot trener pred prihodom v Celje deloval v Krki, Olimpiji in Triglavu.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal