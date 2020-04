Na Celjskem najvišji porast brezposelnosti na območju Šmarja pri Jelšah

Na Celjskem najvišji porast brezposelnosti zaznavajo na območju Šmarja pri Jelšah. Še večji priliv brezposelnih pa pričakujejo v aprilu.

Najvišji porast brezposelnosti na Celjskem zaznavajo na območju Šmarja pri Jelšah. Na tamkajšnjem Uradu za delo je bilo konec marca dobrih 9 odstotkov več registriranih brezposelnih oseb kot v enakem obdobju lani.

Največ starejših

Na območju Kozjanskega in Obsotelja so zabeležili 1.477 registriranih brezposelnih oseb, od tega 460 v šmarski občini, kar je skoraj 10 odstotkov več kot lani v tem času. Ker število prijav narašča, pričakujejo še precej višje število brezposelnih oseb.

Na Uradu za delo Šmarje pri Jelšah je bilo konec marca med brezposelnimi več kot 46 odstotkov oseb starih 50 let in več, 12, odstotkov prvih iskalcev zaposlitve, skoraj 53 odsotkov dolgotrajno brezposelnih (brezposelni več kot 1 leto), četrtina pa je invalidov.

Prosta delovna mesta

Je pa ne tem območju trenutno razpisanih tudi nekaj prostih delovnih mest, je razvidno iz spletnih strani Zavoda RS za zaposlovanje. Nekaj oseb iščejo za delo na področju gradbeništva, v tamkajšnjem zdravstvenem domu pa iščejo tudi zdravnike.

“Število prostih delovnih mest je pričakovano upadlo, a dnevna objava ostaja pomembna zaradi hitre objave prostih delovnih mest v ključnih dejavnostih, ki morajo delovati tudi v času pandemije,” je pojasnila mag. Jožica Razpet, vodja urada za delo I Območne službe Celje. Delodajalci lahko prosto delovno mesto objavijo le preko spleta, saj so pisarne zaprte.

Kako delajo?

V času epidemije je tudi delo na Zavodu oziroma Uradih za delo prilagojeno. Omejili so število zaposlenih v pisarnah, na Območni službi so vzpostavili dežurne ekipe za izvedbo osnovnih in podpornih procesov.

“S strankami komuniciramo po e-pošti oz. e-Portalu, redni pošti oz. tudi po telefonu. Na omenjeni način izvajamo prijavo oseb v evidenco brezposelnih ter rešujemo vloge za pridobitev pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Dežurna ekipa sodelavcev je zadolžena za vsakodnevno sprotno informiranje strank. Tudi z delodajalci komuniciramo po omenjenih kanalih in iskalce zaposlitve informiramo o priložnostih,” je še pojasnila Jožica Razpet.

(Nina Krobat)