Na Bistriškem zdaj berejo e knjige

Kot po vsej Sloveniji se je tudi na Bistriškem močno povečala izposoja elektronskih knjig, ugotavljajo v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

»Na celotnem portalu Biblos, ki je namenjen tudi za prodajo knjig in ne le za izposojo, je trenutno na voljo malo manj kot štiri tisoč knjig. Člani naše knjižnice (ki se vpišejo s člansko izkaznico in svojim geslom) pa imajo zdaj na izposojo 489 knjig. Trudimo se, da z nakupom licenc tedensko zagotovimo dodatne nove knjige na portal, ki jih potem lahko naši uporabniki izposojajo in berejo. V ponudbi je večinoma leposlovje, torej branje za prosti čas. Največja izposoja pa je ljubezenskih romanov in kriminalk, nekaj malega tudi strokovnega gradiva,« pravi direktorica Patricija Breznikar.

Kaj berejo?

V zadnjem tednu so si člani bistriške knjižnice na portalu Biblos največkrat izposodili gradivo: Ladjar z lepimi stopali avtorja Arta Paasilinne, Se mi lahko upreš? Ljubo doma, Zvezda večera (avtorice Susan Elizabeth Phillips) in Predana avtorice Sylvie Day. Še vedno se zelo bere in izposoja tudi knjiga domače avtorice Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset.

Izposoja elektronskih knjig se je v času epidemije zelo povečala; v celotnem lanskem letu so si člani bistriške knjižnice na portalu Biblos izposodili okoli 350 enot gradiva. Letos pa samo v marcu in v polovici aprila skoraj dvakrat toliko.

Dostop do e virov

V bistriški knjižnici zelo promovirajo tudi dostopanje do e virov, ki jih članom omogočajo kar nekaj; zbirka PressReader omogoča dostop do več kot 6.000 časnikov in revij iz več kot 100 držav v več kot 60 jezikih. Dostopni so najpomembnejši svetovni časniki, v slovenskem jeziku so na voljo Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Za šolarje promovirajo Encyclopedio Britannico v angleškem jeziku, tu so še številni drugi viri.

Naročeno študijsko gradivo zdaj tudi po pošti

Sicer pa so v tem tednu v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ponudili svojim članom tudi možnost izposoje knjig po pošti. Na ta način bodo pošiljali le: študijsko gradivo, leposlovje za obvezno domače branje in bralno značko ter maturitetno gradivo. Stroške dostave bodo morali poravnati naročniki.

Po vrnitvi knjige v karanteno

Vrata osrednje knjižnice v Slovenski Bistrici, pa tudi vseh šestih krajevnih, pa še vedno ostajajo zaprta. Izposojenega gradiva še ni mogoče vrniti (opominov v času zaprtosti ne bodo pošiljali, prav tako za te dni ne bo tekla dnevna zamudnina, knjig tudi ni treba vračati skozi knjigomat).

In tudi ko bodo lahko spet odprli vrata knjižnice, bodo uporabnike pozvali, naj ne vračajo vsega gradiva naenkrat, saj preprosto ne bodo mogli skladiščiti toliko gradiva. »Trenutno velja, da bomo morali knjige po vračilu vsaj 14 dni obdržati v karanteni, preden jih bomo spet postavili nazaj na police. Pri uporabnikih je zdaj skoraj 19 tisoč enot, to pa je količina, ki jo težko skladiščimo,« dodaja direktorica. (B. Petelinšek)