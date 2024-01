Na Bistriškem izbirajo Naj osebnost leta 2023

Lokalni časopis BISTRIŠKE NOVICE je že dvanajsto leto zapored organizator izbora Naj osebnost leta.

Med vsemi predlogi so v uredništvu izbrali v ožji izbor nominirance, ki so nase opozorili bodisi z izjemnim dosežkom v letu 2023 ali z dolgoletnim delovanjem, ki je pustilo v lokalni skupnosti močan pečat. Kdor bo zbral največ glasov, bo osebnost leta 2023.

Kdo so nominiranci?

Tokratni izbor Naj osebnosti leta Bistriških novic izpostavlja osem nominirancev. To so: bistriški alpinisti, zaslužni za izgradnjo novega Plezalnega centra v Sl. Bistrici, Milan Borko, ustanovitelj Štajersko Koroškega tekaškega pokala z 20-letno tradicijo, nogometašica Kaja Korošec, dolgoletni predsednik Planinskega društva Poljčane Janko Kovačič, Drago Mahorko – predstavnik Civilne iniciative Za Pohorje brez vetrnih elektrarn, dolgoletna nekdanja ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica mag. Iva Pučnik Ozimič, podjetnik Milan Sajko, ustanovitelj Turistične agencije s 30-letno tradicijo, in pa Zdravko Širec, ki se je z več kot 170-kratnim darovanjem krvi vpisal med najbolj predane darovalce.

Kako glasujete?

Glasovanje poteka še ves teden, do 24. januarja, in sicer z glasovnico iz Bistriških novic ali s klikom za izbranca na portalu www.osebnost.eu