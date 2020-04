Muzej novejše zgodovine Celje načrtuje prenovo Pelikanovega fotoateljeja

Muzej novejše zgodovine Celje je pripravil izhodišča za prenovo in razširitev Fotoateljeja in galerije Pelikan na Razlagovi ulici v Celju. Obiskovalcu želijo omogočiti sprehod skozi zgodovino in dediščino fotografije od konca 19. stoletja do danes v povsem avtentičnem okolju.

V kletnih prostorih fotoateljeja bodo uredili moderno galerijo, atelje, ki se nahaja v prvem nadstropju, pa si želijo ohraniti v takšnem stanju, kot ga je uporabljal Pelikan.

Prenova, ki bo stala okoli pol milijona evrov, bo trajala več let.