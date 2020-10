Muzej gasilstva Dravinjske doline praznuje 20 let uspešnega delovanja

Muzej gasilstva Dravinjske doline, ki se razprostira po zgornjem nadstropju Gasilskega doma Slovenske Konjice, ta mesec praznuje 20. obletnico ustanovitve. Javna predstavitev sicer sega v april 2001, ideja o vzpostavitvi muzeja pa ima korenine še v prejšnjem tisočletju.

Zametki muzeja segajo v leto 1973

Konjiški prostovoljni gasilci so ob svoji 100-letnici, leta 1973, v konjiškem Domu kulture pripravili razstavo gasilskih predmetov. Ko so kasneje preštevali izposojene in lastne eksponate, so spoznali, da imajo tudi sami kar lepo splošno zbirko.

Sklenili so, da jo razstavijo v zgornjih prostorih svojega gasilskega doma. Seveda so bili veseli, da je našla svoje mesto, toda »v društvu smo želeli zbrati še več različnih eksponatov in tako se je rodila ideja za ustanovitev muzeja. Navdušili smo tudi ostala sosedna in prijateljska gasilska društva, kakor tudi člane društva in posamezne občane, da so prispevali eksponate,« se spominja Florjan Jančič, eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev muzeja.

12 zbirk in preko tisoč eksponatov

Gasilski muzej v Konjicah je po obsegu največji muzej v lasti kakšnega slovenskega Prostovoljnega gasilskega društva. Razprostira se na 250 m2 površine in na ogled ponuja preko tisoč eksponatov, ki obiskovalcu predstavijo ne le zgodovino gasilstva na Konjiškem, temveč zgodovinsko dediščino celotnega kraja. Skupno je razstavljenih 12 zbirk, od tega dve splošni in 10 posebnih.

Ocenjujejo, da je muzej od odprtja obiskalo okoli 17 tisoč odraslih oseb, skupaj s predšolsko in šolsko mladino pa več kot 20 tisoč. Obiski potrjujejo, da je muzej strokovno in turistično zanimiv dejavnik. Dokaz za to je tudi knjiga vtisov, v kateri ne manjka pozitivnih ocen in prijetnih občutkov.

