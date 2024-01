Mozirski gaj je do spomladi zaprl svoja vrata

8. Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju 1 od 5

Obiskovalci Mozirskega gaja so v čarobnem decembru lahko resnično začutili, da čudeži obstajajo. Park, ki so ga avgustovske poplave popolnoma razdejale, je namreč kljub temu decembra uspel odpreti svoja vrata za 8. Božično bajko Slovenije.

»Še septembra nismo vedeli ali nam bo uspelo odpreti 8. Božično bajko Slovenije. Prepričani smo bili, da če nam že bo, bo ta okrnjena. Pa vendar nam JE uspelo, in 8. božična bajka Slovenije, z 1,8 milijona prazničnih lučk – največ do sedaj, je bila za mnoge najlepša od vseh. O tem pričajo številni komentarji na družabnih omrežjih,« so povedali predstavniki Mozirskega gaja.

Tudi tokrat je Božična bajka Slovenije postregla z atraktivnimi svetlobnimi zgodbami. Rdeči vhod je pripovedoval o pogumu, zmagi in vztrajnosti. Evropski drevored je z belimi lučkami klical k miru, sožitju in prijateljstvu. Začarana vas pa je z roza lučkami slavila lepoto različnosti. Ekipa parka pa kljub temu, da je Mozirski gaj v teh dneh do pomladi zaprl svoja vrata, ne počiva.

Čaka jih še veliko dela

Kot so povedali v Mozirskem gaju, bo že pospravljanje lučk vzelo ogromno časa, skoraj toliko kot postavljanje Božične bajke Slovenije. Pospravljanje običajno traja slab mesec, lučke pa pospravlja – tako kot postavlja, do 10 ljudi. Poleg tega je potrebno pripraviti park za prihodnjo sezono. Obnoviti gredice, zasaditi cvetlice, popraviti poti in še marsikaj. »A največ dela nam bo zagotovo vzela sanacija, ki bo še dolgotrajna in mukotrpna,« pravijo.

Pri sanaciji parka je do sedaj pomagalo več deset prostovoljcev, tako posameznikov kot skupin, ki so delu v parku namenili skupaj več kot 2.000 prostovoljskih ur. Denar za sanacijo pa so zagotovili zgolj predstavniki parka. Do Božične bajke Slovenije namreč še niso prejeli nobene denarne pomoči. Do sedaj so torej za sanacijo zapravili okrog 70.000 evrov, veliko pa bo še potrebno vložiti. A Mozirski gaj bo kljub temu spomladi spet odprl svoja vrata.

»Se vidimo spomladi!«

»Se vidimo spomladi!« s temi besedami so se predstavniki Mozirskega gaja poslovili. Veseli so namreč, da jim je novembra uspelo zasaditi kar nekaj čebulic tulipanov, tako bodo spomladi spet v svoj cvetlični objem vabili ljubitelje tulipanov. Ob pisanih tulipanih pa bo v pomladni razstavi zagotovo zasijalo tudi slovensko cvetje, ki so jim ga donirali domači vrtnarji.

Z vami delimo tudi nekaj fotografij. Avtorji so Lumi lumi in Picount.