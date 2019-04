Motorist Edvard Cenc II. v studiu Radia Rogla razbijal stereotipe

To jutro sta naša jutranjika Peter Klima in Iztok Krajnc gostila ‘Neverjetnega Štajerca’ Edvarda Cenca II. Motorist, gurman, popotnik ali v eni besedi uživač z Zbelovske Gore je povedal, kako se morajo motoristi obnašati na cesti, pa tudi, kako naj bi se vozniki obnašali do motoristov. Edvarda, ki je ustanovil Chopper klub Tiger, smo lahko zasledili tudina katerem od oglasnih panojev. Sicer pa smo v Dobrem jutru na Radiu Rogla s predsednikom motorističnega kluba, ki letos praznuje 20 let, razbijali in potrjevali stereotipe o motoristih. Kratek video je na voljo tukaj ali na naši Facebook strani Radia Rogla.

