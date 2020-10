Motokros: Alenu Gajserju drugo mesto v državi

S šesto dirko, ki je bila v nedeljo v Brežicah, se je zaključilo letošnje tekmovanje državnega prvenstva v motokrosu. Z odličnim drugim mestom v kategoriji članov do 125 kubičnih centimetrov se je izkazal Alen Gajser.

Šestnajstletni Alen je že pet let član Motokros akademije Saše Kraglja, ki je tudi njegov trener, že vseh pet let, odkar se ukvarja z motokrosom. Sašo pravi, da je Alen, ki sicer prihaja iz Hajnskega pri Pristavi pri Mestinju, zelo prizadeven na treningih, kar se pozneje vidi tudi na tekmah. Alen Gajser je bil na vseh dirkah letošnje, zaradi koronavirusa bolj čudne sezone, med vodilnimi v svoji kategoriji in povsem zasluženo osvojil naslov podprvaka. Ta uspeh je trener ocenil kot zelo velik in nad pričakovanji, zato zelo veliko pričakuje tudi od prihodnje sezone. (J. S.)

