MOS letos prvič brezplačen in na spletu

Mednarodni obrtni sejem bi moral v septembru tradicionalno zaživeti že v svoji 53. izvedbi, a je podjetju Celjski sejem načrte prekrižala prepoved tovrstnih dogodkov, ki ji še vedno ni videti konca. Kot pravi direktorica prodaje Celjskega sejma Katja Goršek, so zato razvili interaktivni Spletni MOS – edini takšen dogodek in platformo v Sloveniji, ki ponuja približek pravega sejma, čeprav na spletu.

Vse do 22. oktobra smo lahko priča digitalni oživitvi dogodka s tradicijo, ki je za obiskovalce tokrat popolnoma brezplačna. Obiskovalci bodo lahko spremljali vsa predavanja in predstavitve v živo, razstavljavce direktno kontaktirali in jih povprašali za ponudbe, prav tako pa bodo deležni ekskluzivnih sejemskih ugodnosti, enako kot na klasičnem sejmu. Obiskovalcem ni potrebno opraviti nobene registracije, vse kar morajo storiti je, da kliknejo na link, in že so jim na voljo vsi razstavljavci razdeljeni po kategorijah, ki obiskovalce zanimajo. Prav tako si bodo lahko v živo ogledali predstavitve razstavljavcev po naprej določenem urniku, če pa jih bodo zamudili, bo možen ogled tudi za nazaj.

Izvršni direktor Celjskega sejma mag. Robert Otorepec pojasnjuje, da se s Spletnim MOS-om želijo približati novim ciljnim skupinam in hkrati ohranjati stik z zvestimi obiskovalci. Razstavljavci in obiskovalci se bodo lahko povezovali s pomočjo klepetalnika v živo in video konferenc kot sta ZOOM in Skype, ter tako poskušali obuditi pristen stik v živo.

Bistvena prednost Spletnega MOS-a v primerjavi z drugimi tovrstnimi rešitvami je stacionarni studio v Kongresnem centru Celjskega sejma, od koder bodo potekale predstavitve razstavljavcev in obsejemski dogodki v živo. Vse to se bo sočasno predvajalo na Facebook profilu Celjskega sejma, na YouTube kanalu in na uradni spletni strani.