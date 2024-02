Morje v Kvartirni hiši

V galeriji Kvartirna hiša so minuli konec tedna odprli novo slikarsko razstavo. Tokrat so na njej razstavili dela postojnskega umetnika Aleša Sedmaka.

Sedmak je vsestranski umetnik, njegov opus namreč sestavljajo tako slike in risbe kot tudi grafike in ilustracije, pri svojem delu pa uporablja različne tehnike ustvarjanja. Razstavo v Kvartirni hiši, ki je naslovljena z naslovom Morje, sestavljajo pretežno dela, ki so bolj ali manj povezana z umetnikovim grafičnim ustvarjanjem in po svoje odkrivajo pogled v njegov življenjski prostor. Ta je prežet z morjem in plovili, tako je morska veduta motiv, ki ga Sedmak v svojih delih upodobi precej pogosto, pa tudi tisti motiv, ki ga lahko vidimo na kar nekaj delih razstavljenih na tokratni razstavi v Kvartirni hiši.

»Sedmak v izvedbenosti uspešno prepleta slikarstvo s tehniko odtisov. Njegova dela so tudi v tem smislu prepoznavna. Pronicljivo opazovanje in intuitivni odziv sta značilnosti, ki vodita avtorjeve ideje in zamisli. Sedmak je v vsebinah odziven na aktualno dogajanje v okolju, hkrati pa se drži določenega izhodiščnega koncepta. Oziraje se v okolje, izpostavlja odnose med ljudmi, ponekod morda raziskuje v lastno izvornost, vseskozi nastavlja vprašanja,« so besede, s katerimi je avtorja in njegovo delo opisal Dejan Mehmedovič, umetnostni zgodovinar, kritik in galerist, ter dodal, da umetnika kljub temu da v svojem ustvarjanju večinoma ne uporablja močnih, živih barv, značilnih za mediteranske avtorje, uvršča mednje. Po njegovo namreč ta kolorit nadomešča s formo, v figuralni ikonografiji, ki sledi vzdušju morskega, obmorja, Sredozemlja. Razstava bo v Kvartirni hiši na ogled do 29. marca. (DS)