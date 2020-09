Monika Kirbiš Rojs: »Že od nekdaj razmišljam s svojo glavo«

Mag. Monika Kirbiš Rojs. Slovenjebistričanka je magistrica ekonomskih znanosti, ki je spomladi postala državna sekretarka za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Poletje nam počasi maha v slovo. Kako najraje preživljate poletni dopust?

Najraje ga preživljam v miru ob morju in v krogu najožjih družinskih članov.

Menda radi jadrate.

Res je, zelo rada. Za jadranje me je navdušil mož, ki je po mami Primorec in od malega na morju. Prespati v mirnem zalivu, kjer v daljavi vidiš le morje in na nebu zvezde, je nekaj neprecenljivega.

In kaj je za vas dobra zabava?

Če sem povsem iskrena, nisem preveč za tiste prave zabave. Po napornem dnevu se rada zatečem v zavetje tople domače dnevne sobe in preberem dobro knjigo. Tudi sprehod z mojim nemškim ovčarjem okrog jezera v domači vasi je prava sprostitev, ki me spravi v dobro voljo. Zelo rada poklepetam s prijatelji ob kavi ali dobrem kosilu.

Radi tudi potujete? Kateri kotiček sveta vas je doslej najbolj navdušil in zakaj?

Najbolj me je navdušilo portugalsko mesto Porto. Znano je predvsem po svojem vinu – portovcu, številnih vinskih kleteh, Eifflovem mostu (tisti Eiffel, ki je naredil tudi sloviti pariški stolp) in pisanih stavbah, ki jih namesto fasade krasijo keramične ploščice. Mesto deluje domače in romantično. Lepe spomine imam tudi na mesto Uppsala na Švedskem, kjer sem živela nekaj časa kot študentka. V preteklosti sem veliko potovala tudi službeno, zlasti po Evropi.

Tudi Slovenska Bistrica z okolico ne skopari s kulturnimi in naravnimi danostmi. Kaj bi s ponosom pokazali prijateljem, če bi prvič obiskali vaš domači kraj?

Na Slovensko Bistrico sem zelo ponosna. Tukaj živim od rojstva. Skoraj sedem let sem vodila bistriški Razvojno informacijski center in občinski oddelek za gospodarstvo. Prijateljem s ponosom pokažem bistriški grad, vintgar, čudovit park z gabrovim drevoredom in Pohorje. Ponosna sem na naše vinogradnike in gostince ter ostale obrtnike in podjetnike, ki so gonilo razvoja naše občine. Imamo bogato kulturno, naravno in industrijsko dediščino, ki jo negujemo tudi s pomočjo številnih društev v občini. Ta čez vse leto organizirajo številne dogodke, vredne ogleda.

Kakšna najstnica ste bili? Upornica ali vzorna učenka oziroma dijakinja?

Mislim, da sem bila znosna najstnica in upam, da je tudi moj oče takšnega mnenja. Zelo malo uporništva je bilo v meni. Od nekdaj pa sem precej trmasto razmišljala s svojo glavo in odkrito izražala svoje mnenje, zato sem nemalokrat dobila po glavi.

Magistrica ekonomskih znanosti ste. Vse do danes sta zamenjali kar nekaj služb tako na državni kot lokalni ravni. V kateri ste bili najbolj zadovoljni in zakaj?

V vseh službah sem bila zadovoljna, iz vsake sem črpala nova znanja in izkušnje. Službo sem praviloma menjala, ker se mi je ponudila druga priložnost za nove izzive.

Spomladi ste postali državna sekretarka za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. S kakšnim delom ste trenutno najbolj zaposleni?

Že prvi delovni dan v vlogi državne sekretarke v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nas je Evropska komisija pozvala, da del evropskih kohezijskih sredstev prerazporedimo v ukrepe za odpravo posledic krize zaradi pandemije COVID-19. Že prvi dan je bilo torej jasno, da so pred nami zelo zahtevni meseci. Z veliko truda sodelavcev v službi in na ministrstvih nam je uspelo preusmeriti okoli 280 milijonov evropskih sredstev za odpravo posledic pandemije v Sloveniji.

Kam ste usmerili ta denar?

Sredstva smo usmerili v krepitev zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah v zdravstvenem sektorju, zagotavljanje likvidnosti podjetjem, varovanje delovnih mest, pomoč ranljivim skupinam prek dostopnih socialnih storitev, pa tudi za spodbujanje digitalnih tehnologij v izobraževalnem sektorju. Trenutno smo v zelo intenzivnem obdobju evropske kohezijske politike, ko se na terenu še vedno izvaja večina projektov in programov obdobja 2014–2020, hkrati pa se pripravljamo na novo programsko obdobje 2021–2027, v katerem bo imela Slovenija za kohezijo na razpolago 2,9 milijarde evrov.

Veliko naporov bo zahtevalo tudi programiranje okvirno 5,7 milijard dodatnih sredstev, ki jih je za odpravo posledic pandemije za našo državo predvidela Evropska komisija. V vladi intenzivno pripravljamo ustrezne podlage, med drugim nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

Pred nami je zelo zahtevna naloga in odgovornost, da pripravimo ustrezne programske podlage, s katerim bomo uspešno naslovili potrebe na terenu in s strateškim fokusom sredstva usmerili v razvojne programe in projekte, ki nas bodo pripravili na izzive prihodnosti. (Intervju si v celoti preberite v Bistriških NOVICAH).

1 od 4