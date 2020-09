Moja Rogla Pohorje: vaši najlepši utrinki poletnih potepanj (II.)

To so najlepši kotički v destinaciji Rogla Pohorje!

Med poletjem so v lokalnem časopisu NOVICE odkrivali najlepše kotičke Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Bralci lokalnega časopisa in prijatelji Radia Rogla so vse poletje pošiljali svoje foto utrinke s potepanj po Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem.

Izbor treh fotografij, ki so jih v sodelovanju s Turistično destinacijo Rogla-Pohorje tudi nagradili, so vsak teden objavili v lokalnem časopisu in na družbenih omrežjih Radia Rogla.

Nagrajene fotografije in tudi vse druge, ki so jih prejeli v uredništvo NOVIC, v dveh delih objavljamo tudi na portalu novice. Prvi del fotografij POGLEJTE TU.

Poglejte, kateri so najlepši kotički destinacije Rogla Pohorje!

Fotografije, ki smo jih nagradili v drugem delu poletja:

Fotografije, ki smo jih prejeli v drugem delu poletja:

