Modrijan Blaž Švab na Radiu Rogla: O pesmi ‘Dal bom besedo’

Danes zjutraj so Modrijani, Jan Plestenjak in Zdenko Cotić – Coto predstavili novo skupno pesem z naslovom ‘Dal bom besedo’. Poleg tega so ob tem poskrbeli tudi za čudovit, zares ganljiv videospot. Besedilo, ki ga je napisal Jan Plestenjak, govori o večni ljubezni in usodnem ‘da’. O pesmi in videospotu je v studiu Radia Rogla, nekaj besed danes že povedal Modrijan, Blaž Švab, ki se je pogovarjal z radijsko moderatorko Alenko Vodušek. Sicer pa imajo Modrijan skupaj z Janom Plestenjakom in Cotom že kar nekaj skupnih hitov. Od prvega njihovega skupnega ustvarjanja pa je minulo že pet let. Takrat so skupaj izdali pesem ‘En poljub’.

Na Facebook strani Radia Rogla si lahko ogledate odsek kratkega pogovora na Radiu Rogla. Dostopen je tudi na tej povezavi.