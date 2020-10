Modni teden v Citycentru Celje

Tudi v letošnjo jesen so v Citycentru Celje vstopili z velikim kreativnim navdihom za pisanje nove modne zgodbe. Z mislijo kako lep, če ne najlepši, je jesenski čas, če le znamo dobro opazovati, so tokrat zasnovali jesensko modno pripoved nekoliko drugače, kot smo jo bili vajeni do sedaj.

Štiri raznolike modne zgodbe so na osrednjem prireditvenem prostoru postavljene po navdihu modnih izložb. Na ogled bodo vse do sobote.

V prodajalnah Citycentra Celje so na voljo posebne ugodnosti pri nakupu aktualnih kolekcij za jesen in zimo. Obiskovalce razveseljujejo s kar dvema priložnostnima nagradnima igrama, saj bodo med vse, ki bodo v modnem tednu opravili nakup nad 10 € in oddali letak, izžrebali srečne dobitnike Desetakov z nagradnima skladoma v skupni vrednosti 4.500 €.