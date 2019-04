Modni spektakel v Citycentru Celje

Prejšnji teden se je v Citycentru Celje v sklopu spektakla 13. nadstropje zvrstilo kar pet vrhunskih modnih revij. Več kot 50-članska ekipa manekenov in nastopajočih, tudi nekaj takšnih, ki jih v tej vlogi ne poznamo, je poskrbela za predstavitev najnovejših modnih kolekcij za pomlad-poletje. Z več kot 200 različnimi stajlingi so obiskovalcem želeli sporočiti “Bodi to, kar si” in jih nagovoriti, naj ustvarjajo svoj stil, naj bodo pri tem tudi drzni in samosvoji.

Še več fotografij iz modnega spektakla je na voljo na tej povezavi.