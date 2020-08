Močno neurje se je razbesnelo nad Celjem, Laškim, Šentjurjem …

Ozračje nad Slovenijo se je precej ohladilo. Ohladitev so prinesle padavine in neurja, lokalno so se pojavili tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Zaradi močnih nalivov so meteorne vode marsikje poplavile ceste in objekte, veter je odkrival strehe in lomil drevje, sprožili so se tudi plazovi.

Včeraj popoldne se je nebo razbesnelo predvsem na širšem Celjskem. Močni nalivi so včeraj popoldne zajeli območje Celja, Žalca, Laškega in Šentjurja. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je meteorna voda zalila več stanovanjskih in drugih objektov ter poplavila podvoze. Ponekod so v poplavljenih podvozih ostala ujeta vozila.

Več fotografij in videoposnetkov, ki so nam jih poslali bralci in poslušalci, lahko vidite spodaj.

Aktualna radarska slika padavin: