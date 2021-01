Množično testiranje jutri in pojutrišnjem tudi v Konjicah in Zrečah

V obeh krajih bodo ljudi testirali po sistemu ‘drive-in’, to je v avtomobilu.

V skladu z navodili pristojnih bodo ta teden množično testiranje s hitrimi testi izvedli tudi v organizaciji Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. V torek bo testiranje s hitrimi testi na voljo pri župniščuv Slovenskih Konjicah , v sredo pa pri tržniciv Zrečah.

Okoli tisoč testov

Obe testiranji bodo izvedli na podoben način kot sicer v zdravstvenem domu izvajajo PCR teste, po sistemu ‘drive-in’, ljudi bodo torej testirali kar v njihovih avtomobilih. Promet bo potekal krožno. Pri organizaciji testiranj bo pomagala civilna zaščita.

Testiranje je namenjeno vsem prebivalcem, ne glede na to, kje živijo, ki jih zanima, ali so lahko okuženi z novim koronavirusom. Skupaj je na voljo nekaj čez tisoč hitrih testov.

Za zdaj še ni znano, ali bodo v teh krajih izvedli še kakšno množično testiranje in kdaj. (N. K.)