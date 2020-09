Mlekarna Celeia razveselila skoraj 3.300 prvošolcev

Mlekarna Celeia je na prvi šolski dan ob pomoči Mlečne kraljice Teje Žogan 3.300 prvošolcem dostavila zdravo malico – jogurte Oki Doki iz najboljšega mleka slovenskih kmetij. Na 71 osnovnih šol, razpršenih po vsej Sloveniji, so tako z akcijo mladim nadobudnežem predali sporočilo pomena zdrave in uravnotežene prehrane z znanim, slovenskim poreklom.

Na Štajerskem je kraljica obiskala osnovne šole: Polzela, I. Žalec, Ob Dravinji Slovenske Konjice, Ljudski vrt Ptuj, Lava Celje in Frana Malgaja Šentjur.