Mlekarna Celeia je prenovila linijo LCA izdelkov

V Mlekarni Celeia so prenovili podobo svoje najbolj priljubljene funkcionalne linije jogurtov in napitkov LCA in jih združili pod enotnim sloganom, V ravnovesju. Kot je poudarila Špela Kotar, razvojna tehnologinja v Mlekarni Celeia, so jogurti in napitki LCA po svoji sestavi edinstveni in prav zato si v prehrani posameznika zaslužijo posebno mesto.

Edinstvenost LCA izdelkov se izraža v njihovi funkcionalnosti. LCA jogurti so odlični podporniki prebave, LCA protein skrbi za visok vnos beljakovin, osvežilni LCA napitki z vitamini in minerali pa pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih izzivov. Vsem, ki pazijo na vnos sladkorja, je namenjena skupina jogurtov LCA brez dodanega sladkorja in sladil.

Na začetku poletja bodo v linijo dodali nov osvežilen LCA napitek z dodanim vitaminom B5, ki prispeva k umskim zmogljivostim, kar bo zaokrožilo letošnjo obsežno prenovo.