Mlekarna Celeia bo posodobila svojo sirarno, ki je največja v Sloveniji

Mlekarna Celeia to jesen začenja prenovo največje sirarne v Sloveniji, ki je največja v Sloveniji. Naložba je vredna več kot 2 milijona evrov. Tehnološko bodo prenovili prvi sklop proizvodnje, ki je namenjen sirjenju in pripravljanju sirnega zrna. S tem bodo zagotovili večjo avtomatizacijo in energetsko učinkovitost, kar jim bo omogočilo razvoj novih sirnih produktov.

Sirarna v Mlekarni Celeia je največja v Sloveniji in v njej dnevno proizvedejo do 15 ton sira iz mleka, ki prihaja iz več kot 900 kmetij iz savinjske, šaleške, koroške, širše celjske in kozjanske regije. Sirarna je po svoji tehnološki starosti že presegla življenjsko dobo, zato je naložba v prenovo nujna. Prenova bo zajela prvo, najbolj ključno fazo v proizvodnji sira: »Več desetletij stara oprema ne sledi več sodobnim proizvodnim trendom, zato je zadnji čas, da začnemo s prenovo tega dela naše proizvodnje. Sirarno bomo prenavljali v več fazah. V prvi fazi bomo zamenjali sirarske kotle, kjer poteka najbolj ključen del priprave sirnega zrna za naše sire. Naložbo bomo financirali z lastnimi sredstvi, kreditom in nepovratnimi sredstvi ministrstva za kmetijstvo,« pojasnjuje direktor Mlekarne Celeia Vinko But.

Naložbo v prenovo sirarne narekujejo tako trendi potrošnje kot pričakovanja kupcev, ki si želijo vedno novih produktov: »Ponosni smo, da naši siri nastajajo iz izključno najboljšega mleka slovenskih kmetij brez gensko spremenjenih organizmov. Šmarski rok, Edamec, Trapist, Gauda, Dolinar, Dimar ter letos predstavljena Bio sir in Seneni sir bodo lahko s tehnološko prenovo še odličnejši, prav tako bomo trgu lahko ponudili nove sirne produkte,« pravi vodja razvoja in produktov v Mlekarni Celeia Aleksandra Zajc.

1 od 5