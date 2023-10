MLADI VINAR IZ ŠKALC Vinar je umetnik, vsaka steklenica pa njegova umetnina

Miha Založnik. Mladi vinogradnik v konjiških Škalcah nadaljuje tradicijo pridelave vin, s katerimi vedno bolj prodira tudi na tuje.

Vinogradniško kmetijo Založnik v vinorodnih Škalcah, ki so te dni odete v čudovite zlate jesenske barve, obiščemo pred dnevi, v času, ko imajo vinarji največ dela. Delo v vinogradih je praktično končano, zdaj je na vrsti kletarjenje. Kmalu bodo Založnikovi ponudili prve steklenice svežega mladega vina Mihec, saj so stare zaloge ‘belega’ pri njih že skoraj pošle.

Inženir, ki je postal vinogradnik

Več kot stoletno tradicijo pridelave vin na domačiji sredi Škalc nadaljuje že četrti rod, 32-letni Miha Založnik. Že njegovi predniki so bili (tudi) vinogradniki, in če bi pomislili, da je bila njegova pot že zgodaj jasno začrtana, bi se zmotili.

Miha je najprej ubral drugačen poklic, doštudiral je elektrotehniko in elektroniko, ko se je po študiju vrnil domov, pa ga je nekaj poklicalo v klet. Donegoval je svoje prvo vino. Bil je rumeni muškat, sladko vino, za katera danes pravi, da ga je najtežje ustvariti. In čeprav mu je povzročilo kakšen sivi las, je preskočila iskrica, pravi.

Kletarjenje je umetnost

Zadnjih nekaj let se tako poglablja v ‘umetnost’ negovanja vin, zadnje mesece je to tudi njegova prva in edina služba. V delo v vinogradih je sicer vpeta vsa družina, občasno jim na pomoč priskočijo tudi prijatelji.

Miha najraje ustvarja v kleti in pravi, da si želi vsake toliko pripraviti nekaj posebnega, drugačnega, zanimivega. Pri kreiranju vin si pomaga s 40-letnimi izkušnjami svojega očeta Andreja Založnika, ki se je začel na domačiji pred desetletji resno ukvarjati z vinarstvom in sadjarstvom, vendar želi tradicionalne pristope še nadgraditi. Sebe pravzaprav vidi kot umetnika. »Vinarstvo je umetnost, vinar pa umetnik. Letos mi je narava dala neko paleto barv, iz katerih nato v kleti ustvarim umetnine.«

