V ožji krog finalistov projekta ‘Mladi upi 2019’ so uvrstili tudi člana Redpower Taekwondo kluba Slovenske Konjice Nika Auguština. Strokovna komisija je pregledala vse prijave mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti ter para športa in izbrala 20 kandidatov, ki jih bodo na spletni strani mladi-upi.si predstavili v naslednjih tednih. Razpisna komisija pa bo v nadaljevanju izmed ožjega kroga finalistov do sredine decembra izbrala prejemnike denarja iz ‘sklada’ za mlade upe.