Mladi umetniki razmišljali o okoljskem napredku Cinkarne Celje

Mladi so v okviru letošnjega 12. natečaja za osnovne in srednje šole, ki ga organizira Cinkarna Celje, razmišljali, kako je podjetje okoljsko napredovalo v svojih 147 letih delovanja. Sodelovali so učenci in dijaki kar 33 šol. Lotili so se izdelovanja raznolikih velikih in manjših okvirjev za očala, skoznje pa prikazali pogled na vse spremembe, napredek in razvoj tehnik za lepši jutri.

Spretnejši s tehniko so snemali videe o skrbi za naravne vire in razmišljali, kako to počnejo sami. Najbolj doživet video so posneli najmlajši iz Podružnične osnovne šole Trnava, zmagovalni izdelek prve triade so poslali učenci POŠ Kalobje, v drugi triadi so najboljši pogled skozi očala prispevali učenci POŠ Socka, v tretji triadi je zmagal izdelek Osnovne šole Mozirje, med srednjimi šolami pa je najbolj izstopal izdelek Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Prejemniki posebnih nagrad za izstopajoča dela so še iz OŠ Planine pri Sevnici, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Lava, OŠ Rečica ob Savinji in Gimnazije Celje Center. Kot je poudarila tehnična direktorica v Cinkarni Celje, Nikolaja Podgoršek Selič jih mladi vsako leto presenetijo s kreativnimi izdelki. Letos so bile posebne nagrade enake glavnim, namizne lučke z daljinskim upravljanjem in možnostjo polnjenja telefonov, tolažilne pa peresnice s priborom.

Zaradi aktualne situacije bo zaključna prireditev letos odpadla, nagrade pa bodo dostavili na šole. Organizirali bodo tudi razstavo v Planetu Tuš in v celjski knjižnici. Letos so se na pobudo mentorjev odločili, da bo nov natečaj že v začetku junija. Izziv bo usmerjen v obnovo nečesa starega, kar nam bi lahko potem koristilo v prihodnosti.