Celje: ‘Mladi’ tudi na prostem

Kljub nekoliko drugačnim časom, v katerem smo se zaradi koronavirusa znašli, so uspeli tudi letos speljati projekt projekt Mladi za Celje – Galerija na prostem 2020.

Ob prazniku Mestne občine Celje tokrat otroci in mladi niso uspelo dokončati svojih izdelkov, so pa ustvarjanje nadoknadili kasneje in tako so pred septembrskim odprtjem Tehnoparka Celje uspeli po mestu razstaviti velike plakate. Razstava izdelkov je sicer še vedno na ogled tudi na Gubčevi ulici.

Vsako leto ob prazniku Mestne občine Celje otroci in mladi iz celjskih šol in zavodov slikajo na velika platna, vsakič na drugo temo. Letos so izbrali znanost in tehnologijo ob pričakovanju odprtja poljudnoznanstvenega parka Tehnopark Celje. Slednjega bodo uradno odprli kmalu. (UC)