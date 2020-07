Mladi te dni desetič raziskujejo na Rogli

Mladi ta teden na Rogli že deseto leto zapored sodelujejo na Raziskovalnem taboru. Zanimiv počitniški teden 15 mladih preživlja ob raziskovanju pohorske arhitekture, botanike, geologije in ornitologije.

Vodja tabora Srečko Štajnbaher je povedal, da delajo v štirih skupinah. Geologi nadaljujejo z raziskavami kamnin, mineralov in fosilov, rezultate pa bodo ob koncu tabora predstavili na razstavi na Zreškem. Botaniki med drugim raziskujejo tudi na območju Oplotnice, ornitologi proučujejo ptice na Rogli in okoliških vinogradih, v arhitekturni skupini bodo pripravili dokumentacijo za obnovo baročnega znamenja v Malahorni in raziskali pohorske mline in žage.

Med drugim se še posebej veselijo nočnega lova na metulje, pohodna in sprehoda po Poti med krošnjami. Tabor bodo končali v soboto, ko bodo predstavili ugotovitve.

Vodji nagrada

Srečko Štajnbaher iz Slovenske Bistrice je sicer letošnji dobitnik častnega znaka za dolgoletno delo na področju mladinskega raziskovalnega dela, ki ga podeljuje Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Pri Zvezi že 35 let prireja mladinske raziskovalne tabore, ki se jih je v tem času udeležilo že skoraj tisoč mladih raziskovalcev. (N. K.)