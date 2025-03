Mladi so razpravljali o prihodnosti trajnostne mobilnosti v Celju

Pred kratkim so v Celjskem mladinskem centru organizirali dogodek, na katerem so mladi sooblikovali prihodnost trajnostne mobilnosti v Celju. Dogodek so organizirali v sklopu projekta Gremo mi drugače, ki ga izvajata Zavod VOZIM in Mestna občina Celje s ciljem vključiti mlade pri sooblikovanju občinske celostne prometne strategije za trajnostno in okolju prijazno prihodnost. V zaključni fazi projekta bodo zbrani predlogi predstavljeni strokovnjakom in odločevalcem MOC z namenom njihovega vključevanja v novo občinsko celostno prometno strategijo. Foto: Celjski mladinski center.