Mladi Oplotničan s samostojno razstavo v Mariboru

V petek bo v Narodnem domu v Mariboru odprli razstavo z naslovom Nature in fire. Njen avtor je 14-letni Nik Škorjanc iz Oplotnice. Obiskuje deveti razred oplotniška Osnovne šole Pohorskega bataljona. To je prva samostojna razstava mladega umetnika, ki je napisal in ilustriral že dve knjigi, zanju pa je na mednarodnem tekmovanju v Avstriji dosegel 1. in 2. mesto. Na odprtju razstave bo Nik predstavil novo pesniško zbirko z naslovom Narava v ognju, ki je nastajala vzporedno s serijo slik, s katerimi se predstavlja.

S to razstavo želi avtor Nik Škorjanc vsem obiskovalcem predstaviti problem onesnaženosti okolja. Če boste obiskali razstavo, boste lahko opazili, da je avtor uprizoril štiri živali, ki jim grozi izumrtje: človeško ribico, netopirja, kozoroga in čebelo. Slike so narisane v dveh mešanih tehnikah, ki pa jim še večjo sporočilnost daje prispevek, ki ga je napisala organizacija Greenpeace. Razstava bo v preddvorani Vetrinjskega dvora na ogled do konca januarja. Otvoritvi razstave bosta glasbeno noto dali Pianina in Nuša Pliberšek.