MLADI LEPO PIŠEJO V Žički kartuziji razstavili in nagradili lepopise

19. Festival lepopisja so s petkovo zaključno prireditvijo končali v Žički kartuziji.

Že 19 let na Konjiškem prirejajo Festival lepopisja, s katerim osnovnošolce spodbujajo k ustvarjanju lepopisnih izdelkov. Minuli petek so lepopise šolarjev iz vse Slovenije razstavili na zaključni prireditvi v Žički kartuziji.

Cilj festivala, ki ga koordinirajo na TIC Slovenske Konjice, je ohranjati kulturo lepega pisanja med osnovnošolskimi otroki tudi v času digitalizacije in sodobnih tehnologij ter ustvarjanje lepopisnih izdelkov z bogato vsebino in osebno noto.

Šolarji so letos pisali na temo »ustvarjalnost kartuzijanov«. Na razpis je tokrat prispelo 68 del iz devetih slovenskih osnovnih šol.

Najlepše so pisali:

I. TRIADA: 1. mesto: ZARJA POSINEK, 2.r (POŠ Špitalič); 2. mesto: NEEKEY ŠARNER, 2.r (POŠ Tepanje); 3. mesto: ŽANA GROBELŠEK, 1.r (POŠ Tepanje).

II. TRIADA: 1. mesto: ANA MARIJA FIDLER, 4.r (OŠ Loče); 2. mesto: NIKA DRAVEC, 6.r (OŠ Miklavž na Dravskem polju); 3. mesto: LIZA SOVIČ, 5.r (OŠ Loče).

III. TRIADA: 1. mesto: TIA RIEMER, 9.r (OŠ Pod goro Slovenske Konjice); 2. mesto: TAJDA HRŽENJAK, 9.r ( OŠ Vitanje); 3. mesto: TJAŠA BANOVŠEK, 9.r (OŠ Pod goro Slovenske Konjice).

Daljši prispevek pripravljamo za tiskano izdajo lokalnega časopisa NOVICE, ki bo izšla v četrtek.

(NK, Vir: TIC Slovenske Konjice, Foto: Foto Nareks)