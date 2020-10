Mladi Bistričan nespametno in nevarno vožnjo objavil na družbenem omrežju!

S policijske uprave Maribor poročajo o predrzni in brezobzirni vožnji 17-letnega mladoletnika iz okolice Slovenske Bistrice. Voznik je med vožnjo sedel na sopotnikovem sedežu in hitrost vožnje vozila uravnaval s tempomatom. Njegovo predrzno in brezobzirno vožnjo po državni cesti v okolici Slovenske Bistrice pa je snemal potnik z zadnjega sedeža v vozilu.

Minuli mesec je bil video posnetek objavljen in javnosti deljen na enem od družabnih omrežij. Nespametno in nezakonito dejanje je na družabnem omrežju všečkalo več kot 700 uporabnikov.

S policijske uprave Maribor še sporočajo, da so za kaznivo dejanje nevarne vožnje zbrali vse potrebne dokaze in zoper mladoletnega voznika podali ovadbo na pristojno tožilstvo.

Skrajšani videoposnetek nevarne vožnje je dostopen na povezavi:

https://we.tl/t-lY5vSTbarm

»Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu je ena izmed primarnih nalog policije, zato policisti opozarjamo vse udeležence cestnega prometa, naj spoštujejo cestnoprometne predpise, vozijo obzirno in previdno. Uporabnike družabnih omrežij pa, da bomo policisti prav vse objave s fotografijami in videoposnetki nezakonitih ravnanj in dejanj obravnavali ter ob upoštevanju policijskih pooblastil zoper kršitelje ali storilce kaznivih dejanj tudi ustrezno ukrepali,« so še sporočili s PU Maribor.