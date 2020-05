Mlada glasbenica z glasbo razveseljuje druge

Hana Hren je devetošolka, ki igra kar na štiri glasbila in poje v treh pevskih zborih. Kitara, ukulele in klavir – prav nič od tega ji ni tuje, čeprav najraje poseže po citrah, ki se jih v bistriški glasbeni šoli uči že od malega. V sedmih letih je prejela 10 priznanj na različnih mednarodnih in državnih tekmovanjih, najbolj ponosna pa je na prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju v Münchnu.

Kako pa se Hana znajde v času epidemije?

V težkih časih znajo skupaj stopiti mnogi dobrotniki in to so v preteklem mescu pokazali tudi glasbeniki. Igranje na balkonu v zahvalo zdravstvenim delavcem je bilo nekaj novega tudi za Hano. »Prav tako smo učenci glasbene šole preko posnetkov izpolnjevali glasbene želje stanovalcev doma starejših. Ti ljudje v teh časih najbolj trpijo in vsaka malenkost, ki jo lahko prispevamo, se dotakne tako njih kot nas. Vesela sem, da imamo glasbeniki to moč, da jim lahko vsaj malo pomagamo. To pa je potem tista lepota ukvarjanja z glasbo – da nekoga razveseliš in mu polepšaš dan.«

Več o tem, zakaj mlado Bistričanko navdušujejo prav citre in kako se sooča s trenutno situacijo pa v prihajajoči majski številki Bistriških novic. (Anja Sobočan, foto iz arhiva H. Hren)