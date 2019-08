Miran Gorinšek je spet inšpektor

Nekdanji konjiški župan Miran Gorinšek je kot inšpektor junija začel delati na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ki povezuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Kot nam je povedal vojniški župan Branko Petre, je na medobčinskem inšpektoratu po novem sedem zaposlenih, od tega trije inšpektorji in štirje redarji. »Dodatno zaposlitev omogoča spremenjena gradbena zakonodaja, ki občinam nalaga dodatne pristojnosti glede nadzora gradnje manj zahtevnih objektov. Na javni razpis za novo delovno mesto smo prejeli kar nekaj prijav, a glede referenc in izkušenj je bil najboljši kandidat Miran Gorinšek,« je pojasnil župan Petre.

Spomnimo, da je Miran Gorinšek inšpektorsko službo opravljal preden je začel županovati. In sicer kot kmetijski inšpektor na celjski izpostavi Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, nekaj časa je bil namestnik direktorja kmetijske inšpekcije. Konjiško občino je vodil tri županske mandate, torej 12 let.