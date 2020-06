Minuli teden na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 8. do 15. junija so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

»Obravnavanih je bilo 8 kaznivih dejanj, od tega 3 kazniva dejanja tatvine, 2 kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje izsiljevanja, 1 kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in 1 kaznivo dejanje oviranje pogreba in skrunitev groba.

Pragersko, 8. junij – neznani storilec je v času od 6. do 8. junija iz parkiranega tovornega avtomobila odtujil registrski tablici ter na tak način oškodoval lastnika za cca. 25 evrov.

Slovenska Bistrica, 9. junij – neznani storilec je v času od 5. do 9. junija na pokopališču v Slovenski Bistrici poškodoval nagrobni spomenik, ter na tak način oškodoval lastnika groba za cca. 1000 evrov.

Slovenska Bistrica, 13. junij – med prepirom sosedov je eden od sosedov z nevarnim predmetom udaril drugega soseda po roki in glavi ter ga pri tem telesno poškodoval. Poškodovani sosed je iskal zdravniško pomoč v UKC Maribor.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 15 prometnih nesrečah, v 6 primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila, v 3 primerih smo prometne nesreče zaključili z uradnim zaznamkom, v 6 primerih pa smo povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog.

Zaradi vožnje voznikov pod vplivom alkohola smo izvedli 3 ukrepe. Pri tem smo 1 vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog, zoper 2 voznika pa smo na podlagi 113/A. člena ZP-1, podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), smo 2 voznikoma zasegli motorno vozilo, saj je bilo v postopku o prekršku ugotovljeno, da voznika nista posedovala veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov smo na Okrajno sodišče v Mariboru podali 4 obdolžilne predloge in izdali 22 plačilnih nalogov.

Javni red in mir

Zaradi suma kršitev javnega reda in miru smo posredovali v 6 primerih. Od tega smo 2 krat posredovali v zasebnem prostoru in 4 krat na javnem kraju. V 5 primerih smo kršitelju izdali plačilni nalog, v 1 primeru pa smo zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj pri interveniranju nismo ugotovili elementov prekrška.

Sprejeli smo prijavo o pogrešani polnoletni osebi. Z zbiranjem obvestil smo prišli do podatka o kraju nahajanja pogrešane osebe, katera je bila naslednjega dne izsledene.

Prav tako smo pri obravnavi enega od kaznivih dejanj, na podlagi 157/2. člena ZKP, eno osebo pridržali za nujno potreben čas, oziroma dokler so bili podani zakonski pogoji za pridržanje.

Obravnavali smo nesrečo pri delu, kjer je na območju občine Oplotnica s strehe hiše v izgradnji padel eden od delavcev, ter se pri tem telesno poškodoval.

Obravnavali smo nesrečo pri delu, kjer je na območju občine Oplotnica s strehe hiše v izgradnji padel eden od delavcev, ter se pri tem telesno poškodoval.