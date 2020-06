Ministru Zdravku Počivalšku po hišni preiskavi odvzeli prostost?

Kriminalisti NPU naj bi danes zjutraj začeli s hišnimi preiskavami zaradi spornih poslov z opremo, poroča STA. Hišne preiskave naj bi potekale na 11 naslovih, med drugim tudi na naslovu gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, kateremu naj bi po poročanju ministra Hojsa, kriminalisti odvzeli prostost.

Preiskava, ki bi se naj začela danes zjutraj in bi naj bila opravljena na 11 naslovih, med drugim tudi na zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo, bi naj bila osredotočena predvsem na osem milijonov evrov vreden posel za nabavo medicinskih ventilatorjev od podjetja Geneplanet.

Med osumljenimi, ki se jim očita storitev kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, pri katerem naj bi nastala velika premoženjska škoda, za katero je zagrožena kazen od enega do osem let zapora, bi naj bila tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Po poročanju portala 24 ur je preiskave potrdil tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je še dejal, da so kriminalisti ministru Zdravku Počivalšku odvzeli prostost. Dogajanje bomo spremljali.(RN)