Ministrstvo ocenjuje: zamisel o enotnih oblačilih v konjiškem vrtcu Mali grof  v skladu s predpisi

Zamisel o enotnih oblačilih v konjiškem zasebnem vrtcu Mali grof je v skladu s predpisi, ocenjujejo na ministrstvu za izobraževanje.

Radio Rogla je poiskal odziv pristojnega ministrstva na trenutno zelo aktualno temo v Slov. Konjicah in širše. V konjiškem Zasebnem vrtcu Mali grof bodo namreč z novim letom uvedli enotne trenirke in majčke. V vrtcu, ki ga obiskuje 85 otrok vseh starostnih skupin, so odločitev sprejeli po več posvetih s starši, zamisel pa je podprlo 90 odstotkov staršev otrok.

Z Ministrstva za izobraževanje so na naše vprašanje sporočili, da je ideja o enotnih oblačilih v zasebnih vrtcih v skladu s predpisi. Zakonodaja o tem nima vsebinskih določb, dopušča pa možnost, da ima vsak vrtec svoje posebnosti. Med te spada tudi uvedba enotnih oblačil otrok.