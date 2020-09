Ministrica za pravosodje v Sl. Konjicah: sodišč ne bomo ukinjali

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je danes skupaj s svojo ekipo obiskala Slovenske Konjice. Srečala se je z zaposlenimi na konjiškem sodišču, Zavodu za šport in županom.

Povedala je, da z obiskom lokalnih skupnosti želijo ugotoviti, kako njihovi ukrepi delujejo na prebivalce in da pridobijo povratne informacije o zakonodaji, ki jo pripravljajo.

Z zaposlenimi na konjiškem Okrajnem sodišču je govorila zlasti o načrtovani reformi sodišč in vzpostavitvi enotnega okrožja.

“To ne pomeni, da bi v Slovenskih Konjicah ali kjer koli drugje ukinjali sodišča, ampak da lahko dodamo še dodatne vsebine, ki bi jih približali ljudem. Veliko delamo na digitalizaciji, tudi na tem področju smo želeli povratne informacije. Tudi v Slovenskih Konjicah so zelo zainteresirani, da se čim hitreje vzpostavi sistem e-dražb, ki je načrtovan za prvi november,” je po obisku povzela ministrica.

Za več družbeno koristnega dela

Ministrica je svojo ekipo, tudi državnim sekretarjem, Konjičanom Zlatkom Ratejem, nato obiskala konjiški Zavod za šport, ki je eden od izvajalcev sankcij, kjer oseba opravlja delo v splošno korist. Na Konjiškem je še devet ustanov, ki so pripravljene sodelovati v tem procesu in sprejeti osebe, ki so jim sodišča izrekla alternativno kazen, torej delo v javno korist.“Te izreke kazni na ministrstvu zelo podpiramo, saj ugotavljamo, da je to izjemno koristno tako za storilca kot za samo skupnost. Tudi z vidika resocializacije, saj te osebe ne

storijo novih kaznivih dejanj. Tudi druge institucije pozivam, da se priključijo, saj je delo v javno korist tudi v dobrobit same institucije, ki včasih potrebuje dodatne roke ali zmanjka sredstev.”

Z županom tudi o sodni stavbi

Ministrica se je srečala še z županom Darkom Ratajcem. Govorila sta o prostorih, kjer domuje konjiško sodišče in so v večinski lasti ministrstva.

“Županu gre zahvala, da smo letos uspeli razmejiti lastništvo, imamo pa še nekaj naložb, ki jih je treba izvesti na sodni stavbi. Treba je investirati v toplotno podpostajo, narediti klančine za invalide, urediti nameravamo posebno razpravno dvorano za slabo gibljive skupine ljudi, župan pa nam je dejal, da nam lahko ponovno odstopijo podstrešje stavbe, ki ga bomo lahko namenili drugim vsebinam,” je o tem povedala ministrica.

Župan Darko Ratajc je po srečanju poudaril, da je zlasti vesel ministričinega zagotovila, da sodišča ne bodo ukinjali, saj je to za občane pomembno. “Vesel sem, da je opazila, da Občina razmišlja v pravo smer. Kar se tiče reševanja materialnih zadev, pa bomo našli skupni jezik v obojestransko zadovoljstvo.”

Dodajmo še, da si je ministrica v neformalnem delu med drugim ogledala tudi medijsko hišo Novice in Radio Rogla.

(Nina Krobat)

