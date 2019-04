Ministrica za delo Ksenija Klampfer obiskala konjiški Lambrechtov dom

Ministrica za delo Ksenija Klampfer je dopoldne obiskala Lambrechtov dom Slovenske Konjice. Srečala se je z varovanci, zaposlenimi in nekaterimi svojci. Po pogovoru o delovanju Lambrechtovega doma je sledil skupni zajtrk nato pa si je Ksenija Klampfer ogledala še prostore. Direktorica mag. Irena Vozlič je predstavila delovanje doma, predstavila je vizijo ter kratkoročne in dolgoročne načrte. Ministrica je podprla njihovo delo in je izrazila navdušenje, da je ravno v kraju, od koder prihaja tudi sama, eden najbolje urejenih domov v Sloveniji.

