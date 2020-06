Minister Počivalšek bo noč že lahko preživel doma

Kot smo že poročali, so kriminalisti NPU danes zjutraj začeli s hišnimi preiskavami zaradi spornih poslov z nabavo zaščitne opreme. Ena izmed enajstih hišnih preiskav je bila izvedena tudi v Olimju, na domačiji gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki so ga v času preiskave tudi pridržali, po večernem zaslišanju pa naj bi bil že izpuščen na prostost.

Preiskava, ki se je začela danes zjutraj in naj bi bila opravljena na 11 naslovih, je bila med drugim tudi na zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo. Osredotočena je bila predvsem na osem milijonov evrov vreden posel za nabavo medicinskih ventilatorjev od podjetja Geneplanet. Med osumljenimi je bil tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki naj bi bil nekaj po 21. uri iz prostorov Ministrstva za gospodarstvo odpeljan še na zaslišanje, po tem pa naj bi bil že izpuščen.

V tem času pa se je minister Počivalšek na današnje dogajanje odzval tudi z izjavo na facebook profilu, kjer so zapisali, da je hišna preiskava končana, minister pa je v preiskavi polno sodeloval in bo za vsa pojasnila pristojnim organom na voljo tudi v prihodnje. Kot so še zapisali, je minister Počivalšek že večkrat javno povedal, da želi, da bi se primer nabave zaščitne opreme preiskal hitro, strokovno neoporečno in brez očitne politične motivacije. Prav tako pa so poudarili še, da je bil cilj ministra vseskozi izključno zagotoviti dovolj zaščitne opreme, ki so jo v Sloveniji v epidemičnih razmerah nujno potrebovali.

Kaj omenjena preiskava pomeni in kakšen bo vpliv na položaj ministra pa zaenkrat še ni znano. (RN)