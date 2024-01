Minister ni dal odgovora, kam naj bi še nastanili ilegalne migrante

Nekaj konkretnih vprašanj glede postopka pridobivanja dodatnih nastanitvenih kapacitet za ilegalne migrante je včeraj dobil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Poslanka SDS Karmen Furman mu je zastavila bolj splošno vprašanje, njen strankarski kolega Bojan Podkrajšek pa konkretno za konjiško občino oz. če je ta res med možnimi lokacijami. Zaradi nejasnih odgovorov, ki jih je podal minister, Podkrajšek pravi, da ga skrbi: »On se izgovarja na Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, da oni razpolagajo s temi podatki. Pred kratkim pa je na eni od televizij povedal, da se pogovarjajo z devetnajstimi občinami. Vse stvari, ki potekajo med državo in lokalnimi skupnostmi, so vedno znane, v tem primeru pa ne dobim odgovora.« Če se izkaže vendarle, da so med možnimi lokacijami za nastanitev ilegalnih migrantov tudi Slovenske Konjice, kako bo Podkrajšek še ukrepal? Pravi, da je takoj, ko je zasledil to informacijo, govoril z županom, ki mu je zagotovil, da se nihče ni z njim o tem pogovarjal. »Dejstvo je, da bo tukaj absolutno proti občinski svet naše občine. Ministru sem pa tudi včeraj povedal, da bomo naredili vse, da azilnega centra v konjiško občino ne bomo dobili.«

Na Uradu vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov so pred nekaj dnevi sicer na naše konkretno vprašanje potrdili, da iščejo kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito. V ta namen so objavili javni razpis za ‘Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih nastanitvenih objektov’. Glede informacije, da naj bi migrante nastanili tudi v Slovenske Konjice, pa so rekli, ne drži. (Jure Mernik)

