Minister Hojs v Rogatcu iskal podporo za več pooblastil vojske na meji

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes dopoldne v spremstvu prvega moža slovenske policije Antona Travnerja obiskal naše kraje in se v Rogatcu srečal z županjo in župani občin Upravne enote Šmarje.

Domačin obiska ministra za notranje zadeve je bil župan občine Rogatec Martin Mikolič, ki je po srečanju povedal, da so se pogovarjali o situaciji v zvezi z nelegalnimi prehodi državne meje. Dejal je, da na območju Sotle teh prehodov zaenkrat ni veliko, se pa dogajajo, način prehodov je popolnoma drugačen, kot je bilo to v letu 2015, ko je mejo v Dobovcu prečkalo okoli 14 tisoč migrantov, a v avtobusih in organizirano. Da je sedaj situacija povsem drugačna je povedal tudi minister Aleš Hojs, ki je izpostavil, da so sedanji ilegalni prehodi izvedeni s pomočjo kriminalnih združb. Glede na to, da v državah južneje od nas čaka veliko prebežnikov, ki želijo v območje šengena, se v toplejših mesecih pričakuje večji pritisk na južno mejo, zato je po ministrovem mnenju nujna aktivacija 37. a člena, ki bi omogočal vojakov na meji več pooblastil. Aleš Hojs je dodal še, da na območju Sotle ni večjih težav z ilegalnimi prehodi, saj je na obeh straneh meja poseljena, več težav je tam kjer so velika nenaseljena območja. Kot je dejal Mikolič se župani mejnih občin našega območja – polege njega še Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič, Podčetrtka Peter Misja in Bistrice ob Sotli Franjo Debelak, strinjajo v večjimi pooblastili vojakov, če tako ocenjujejo strokovnjaki. Podobno je za komercialno televizijo v imenu Združenja slovenskih občin dejal tudi Misja. Po srečanju z županjo Milenco Krajnc in omenjenimi župani, navzoč je bil tudi Matija Čakš iz Šmarja pri Jelšah, je minister obiskal še mejni prehod Dobovec. (Jože Strniša)