Miklavž obdaroval vitanjske otroke

In spet je tukaj čas, ko se veselimo prihoda treh dobrih mož. Prvi med njimi je že uspešno opravil svojo nalogo. Sv. Miklavž se je na dolgi poti sprehodil tudi skozi Vitanje.

Najprej je obiskal cerkvico Sv. Antona v Breznu in Sv. Marjete na Doliču. Po postanku na Paki pri Slatinjeku je zavil še k cerkvi Sv. Vida na Hudinji.

Na koncu pa se je popeljal skozi Prevolje in zaključil v farni cerkvi Sv. Petra in Pavla. Seveda pa je, kot vedno, tudi tokrat prišel v družbi zvestih spremljevalcev – angelov in parkljev. Po zaslugi pridnih otrok parklji letos niso imeli veliko dela, so ga pa toliko več imeli angelci, ki so Miklavžu pomagali poskrbeti, da nihče ni ostal brez zasluženega darila.

Da na tak poseben dan ob njem še nikoli ni bilo toliko otrok, je potrdil župnik Urban Lesjak, ki je z veselo druščino praznoval tudi svoj osebni praznik. (L. J.)