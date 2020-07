Miha Pevec iz Zreč bo iskal ljubezen v oddaji Ljubezen po domače

V 5. sezoni oddaje Ljubezen po domače na POP TV bo ljubezen iskal tudi 32-letni Zrečan.

32-letni Miha Pevec iz Zreč je med osmimi fanti in dekleti, ki bodo ljubezen iskali v 5. sezoni oddaje Ljubezen po domače.

“Lani je gledal naš šov, letos se je končno opogumil in prijavil. Je deloven človek, vsak dan hodi v službo in se vrača domov pozno popoldne. V življenju ga marsikaj zanima, saj želi imeti univerzalna znanja.

Dekle, ki jo išče, naj bo pošteno in razumevajoče. Veselo in nasmejano. Je prostovoljni gasilec in to mu veliko pomeni. Odkar mu je umrl oče, živi sam in ga zelo pogreša.

Želi si, da bi ga kdo nasmejano pozdravil, ko pride domov,” so 32-letnika opisali ustvarjalci oddaje.

Pošljite mu pismo

Oddaja poteka tako, da najprej predstavijo sodelujoče fante in dekleta, nato pa jim gledalci oziroma gledalke lahko napišejo pismo in se tako prijavijo za sodelovanje v snemanju oddaje.

Mihi iz Zreč lahko kandidatke pismo že pošljejo s klikom TUKAJ.

Daljšo video predstavitev vseh kanddiatov bodo na televizji predvajali 26. julija.

Sicer pa se bo pred 5. sezono jeseni na televiziji najprej odvrtela 4. sezona oddaje Ljubezen po domače.

(N. K.)