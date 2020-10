Mestna občina Celje zagotavlja nujno varstvo predšolskih otrok

Mestna občina Celje v tem tednu, ko so vrtci zaprti, organizira nujno varstvo za otroke, katerih starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Kot pojasnjujejo na občini je pogoj za sprejem otroka v varstvo, da nujno delo opravljata oba starša in da je otrok zdrav. Starši morajo predložiti tudi potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva, ki je objavljeno na spletnih straneh vseh treh javnih vrtcev. Nujno varstvo je organizirano za otroke vpisane v tri javne celjske vrtce: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja. Potekalo bo brez organiziranih dejavnosti, v mešanih starostnih skupinah, v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje, na Mariborski cesti.

Igrišča ostajajo odprta, Celebus le med tednom

Zaenkrat otroških igral in športnih igrišč ne zapirajo, odsvetujejo pa njihovo uporabo, saj je tam verjetnost okužbe velika. Vsekakor je potrebno dosledno upoštevati vse varnostne ukrepe. Skladno z ukrepi vlade z današnjim dnem spreminjajo tudi vozni red Celebusa. Vozil bo od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah pa ne.

Sicer pa občinska uprava deluje normalno, Mestna blagajna in Glavna pisarna ostajata odprti, stranke pa sprejemajo le po predhodnem dogovoru.