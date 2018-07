Mesnine Strašek so bile nagrajene na 39. mednarodnem ocenjevanju mesa in mlečnih izdelkov, ki je potekalo v sklopu sejma Agra 2018. Srebrno medaljo so konjiškem podjetju Strašek podelili za Špehar’co in Rock’n chips. Bronasto medaljo pa za domačo klobaso in salamo, tirolsko ter šunkarico.

Več o nagrajenih izdelkih in kaj o tem pravijo v podjetju Strašek d.o.o., ki ima sedež v Slovenskih Konjicah pa v prihodnji številki NOVIC.